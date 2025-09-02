Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 47,23 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,39 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,29 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.576 Stück gehandelt.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 1,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 31,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 50,07 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,66 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,36 EUR fest.

