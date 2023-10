Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag im Minus

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 27,75 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 27,75 EUR. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,74 EUR. Bei 28,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 197.054 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. 12,50 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,69 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 40,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 34,46 EUR.

Am 02.08.2023 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.359,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Fresenius SE am 02.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,70 EUR im Jahr 2023 aus.

