Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 28,03 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 28,03 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,16 EUR. Mit einem Wert von 28,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 388.927 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 11,38 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,69 EUR am 15.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,75 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 34,46 EUR.

Am 02.08.2023 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 10.359,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.018,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,40 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,70 EUR fest.

