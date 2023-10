Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 28,06 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 28,06 EUR. Bei 28,16 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 28,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 22.900 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,22 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,69 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 29,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 34,46 EUR angegeben.

Fresenius SE gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,80 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,40 Prozent auf 10.359,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.018,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt