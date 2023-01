Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag in Grün

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 28,54 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 28,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 631.824 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,11 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 25,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,69 EUR am 14.10.2022. Abschläge von 44,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,59 EUR an.

Fresenius SE veröffentlichte am 30.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.459,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.324,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 22.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.07.2024 dürfte Fresenius SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

