Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE fällt am Montagnachmittag

Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 27,00 EUR nach. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 26,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 522.089 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,11 EUR. Mit einem Zuwachs von 29,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 37,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,41 EUR.

Am 31.10.2022 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 10.459,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.324,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,17 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 21.02.2024 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,10 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Formycon- und Fresenius-Aktien uneins: Formycon geht Kooperation mit Fresenius Kabi ein - Kapitalerhöhung geplant

So schätzen die Analysten die Fresenius SE-Aktie im Januar 2023 ein

Fresenius-Aktie sehr schwach: Hohe Verschuldung bringt Fresenius Probleme

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius