Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag billiger

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 36,93 EUR nach.

Die Fresenius SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 36,93 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 36,81 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 188.194 Stück.

Am 31.01.2025 markierte das Papier bei 37,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2024 bei 24,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,854 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,61 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.11.2024. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,37 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,52 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.03.2025 erwartet. Schätzungsweise am 25.02.2026 dürfte Fresenius SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

