Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 36,56 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 36,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 36,52 EUR. Bei 37,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 385.665 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2025 bei 37,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 24,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,854 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,61 EUR.

Am 06.11.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,73 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,75 Prozent auf 5,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,52 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Fresenius SE am 26.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,97 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Buy für Fresenius SE-Aktie nach Warburg Research-Analyse

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel wäre eine Fresenius SE-Anlage von vor 3 Jahren heute wert

DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind