Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagmittag mit roter Tendenz

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 24,83 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 24,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 338.171 Fresenius SE-Aktien.

Am 04.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,09 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,69 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,16 EUR.

Am 31.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,94 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 10.459,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.966,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Fresenius SE am 09.05.2023 präsentieren. Fresenius SE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2022 3,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

