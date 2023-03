Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE wird am Montagnachmittag ausgebremst

Die Fresenius SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 24,69 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 24,66 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,00 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 588.184 Stück gehandelt.

Am 04.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,09 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 19,69 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,39 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,16 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 31.10.2022 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,94 EUR je Aktie generiert. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.459,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.966,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 09.05.2023 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 02.05.2024 dürfte Fresenius SE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

