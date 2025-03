Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Fresenius SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 40,22 EUR ab.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 40,22 EUR ab. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,19 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,33 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 334.735 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,24 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 24,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 39,53 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 44,99 EUR.

Am 26.02.2025 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von -1,09 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 5,63 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,68 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

