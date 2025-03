Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 40,44 EUR.

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 40,44 EUR abwärts. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 40,21 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,33 EUR. Zuletzt wechselten 62.070 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Bei einem Wert von 24,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,99 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 26.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,09 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,63 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,68 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Fresenius SE am 07.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,41 EUR je Aktie aus.

