Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,84 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 27,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,75 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 28,02 EUR. Zuletzt wechselten 101.875 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 31,22 EUR. 12,14 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 23,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 14,04 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,920 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,574 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 35,75 EUR.

Fresenius SE gewährte am 21.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,09 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE ein EPS von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,68 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 46,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,92 EUR je Fresenius SE-Aktie.

