Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag nahezu unbewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 27,96 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 27,96 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,02 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 27,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,02 EUR. Bisher wurden heute 23.905 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,22 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 14,41 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,574 EUR, nach 0,920 EUR im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,75 EUR an.

Am 21.02.2024 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,68 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 46,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,64 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Aktie aus.

