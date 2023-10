Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 27,89 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 27,89 EUR ab. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,68 EUR nach. Bei 28,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 271.861 Fresenius SE-Aktien.

Bei 31,22 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 11,94 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2022 bei 19,69 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 41,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,46 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 02.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,80 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 10.359,00 EUR gegenüber 10.018,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt