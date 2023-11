Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Montagnachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 25,36 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 25,72 EUR. Bei 25,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 521.028 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 23,11 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 12,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 35,29 EUR.

Am 04.08.2023 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 10.359,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10.459,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich im Minus

Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Verluste in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell