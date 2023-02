Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagmittag fester

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 27,29 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,37 EUR zu. Bei 27,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 346.338 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 38,11 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,38 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 19,69 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 38,60 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 33,08 EUR.

Fresenius SE gewährte am 31.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 EUR je Aktie vermeldet. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.459,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.324,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 21.02.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Formycon- und Fresenius-Aktien uneins: Formycon geht Kooperation mit Fresenius Kabi ein - Kapitalerhöhung geplant

So schätzen die Analysten die Fresenius SE-Aktie im Januar 2023 ein

Fresenius-Aktie sehr schwach: Hohe Verschuldung bringt Fresenius Probleme

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius