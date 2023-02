Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag seitwärts

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr bei 27,13 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,22 EUR zu. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,93 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 92.405 Stück.

Am 16.02.2022 markierte das Papier bei 38,11 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 19,69 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,26 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 31.10.2022 vor. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.459,00 EUR – ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 9.324,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 21.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,09 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

