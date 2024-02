Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 25,61 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 25,61 EUR. Bei 25,61 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 325.875 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. Gewinne von 21,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,06 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,80 EUR.

Am 02.11.2023 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.518,00 EUR – eine Minderung von 47,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.459,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

