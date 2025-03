Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 40,00 EUR ab.

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 40,00 EUR abwärts. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,86 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 40,49 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 287.191 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,90 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. 2,25 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 39,20 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,000 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,99 EUR.

Am 26.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Fresenius SE am 07.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,41 EUR je Fresenius SE-Aktie.

