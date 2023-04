Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Fresenius 25,60 EUR

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:35 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 25,46 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,69 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.323.769 Fresenius SE-Aktien.

Bei 36,09 EUR erreichte der Titel am 05.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,45 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,69 EUR am 15.10.2022. Mit Abgaben von 29,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 31,29 EUR angegeben.

Fresenius SE ließ sich am 22.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,79 Prozent auf 10.643,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.966,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Fresenius SE am 09.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 02.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

