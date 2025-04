Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verliert am Montagmittag kräftig

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 5,3 Prozent auf 36,06 EUR nach.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,3 Prozent auf 36,06 EUR ab. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 31,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,81 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.290.942 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,90 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 13,42 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 24,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 30,73 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,999 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,86 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,85 Prozent auf 5,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 5,68 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 07.05.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,35 EUR je Fresenius SE-Aktie.

