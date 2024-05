Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 27,72 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 27,72 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 27,42 EUR. Bei 27,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 333.740 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2023 markierte das Papier bei 31,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,920 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,574 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,75 EUR.

Am 21.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,09 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE ein EPS von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,68 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 46,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte Fresenius SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,92 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

