Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tritt am Nachmittag auf der Stelle

Die Aktie von Fresenius SE hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 27,89 EUR bewegte sich die Fresenius SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Fresenius SE-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 27,89 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,01 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,42 EUR. Mit einem Wert von 27,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 537.724 Fresenius SE-Aktien.

Bei einem Wert von 31,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2023). 11,94 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 23,93 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,574 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,75 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 21.02.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 5,68 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 46,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,92 EUR je Fresenius SE-Aktie.

