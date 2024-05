Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kursverlauf

Die Aktie von Fresenius SE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,89 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Fresenius SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 27,89 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 28,01 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,86 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.373 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 31,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2023). Gewinne von 11,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 16,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,574 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 0,920 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,75 EUR aus.

Fresenius SE ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 5,68 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 46,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,64 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.08.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,92 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

