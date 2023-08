Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 28,03 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Fresenius SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 28,03 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 28,03 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 27,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,00 EUR. Bisher wurden heute 11.113 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 27.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,77 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 6,21 Prozent Luft nach oben. Am 15.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,16 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Am 09.05.2023 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 10.225,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.018,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 29.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

