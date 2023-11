Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Kurs der Fresenius SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 25,17 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 25,17 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,13 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.836 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 24,04 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.11.2022 (22,88 EUR). Abschläge von 9,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 04.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,96 Prozent auf 10.359,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.459,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 21.02.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,70 EUR fest.

