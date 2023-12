Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verbilligt sich am Donnerstagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 28,52 EUR ab.

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 28,52 EUR. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,46 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 121.593 Fresenius SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 20.09.2023. 9,47 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 47,24 Prozent auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.459,00 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Fresenius SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

