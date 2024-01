Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag billiger

So entwickelt sich Fresenius SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 28,48 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 28,48 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,01 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 210.455 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 9,62 Prozent zulegen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,40 EUR.

Fresenius SE gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,61 EUR, nach 0,66 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 47,24 Prozent auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.459,00 EUR gelegen.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie.

