Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 28,51 EUR ab.

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 28,51 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,01 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,45 EUR. Bisher wurden heute 457.051 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,51 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 23,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,31 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,40 EUR.

Am 02.11.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 47,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.459,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

