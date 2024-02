Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag billiger

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 25,45 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 25,45 EUR nach. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,31 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,35 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 114.887 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,22 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 8,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,80 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,66 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 47,24 Prozent auf 5.518,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

