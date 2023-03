Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 24,26 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 24,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 316.745 Fresenius SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.05.2022 bei 36,09 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 32,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 19,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,21 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,16 EUR.

Fresenius SE veröffentlichte am 31.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.459,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.966,00 EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 09.05.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Allianz-Aufsichtsratschef wohl Top-Verdiener unter DAX-Aufsehern

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

FMC-Aktie tiefer: Moody's gibt Fresenius Medical Care negativen Ausblick - UBS hebt Ziel für FMC an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius