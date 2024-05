Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 28,38 EUR zu.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 28,38 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,55 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 883.622 Fresenius SE-Aktien.

Am 21.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR. Mit einem Zuwachs von 10,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 15,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,920 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,574 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,75 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 21.02.2024. Fresenius SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,09 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 46,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,64 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,68 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Fresenius SE am 31.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

