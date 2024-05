Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 28,33 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 28,33 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,55 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.410.671 Fresenius SE-Aktien.

Am 21.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 9,26 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 15,53 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,574 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,75 EUR.

Am 21.02.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -1,09 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,68 Mrd. EUR – eine Minderung von 46,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,64 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,92 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

