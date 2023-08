Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE stabilisiert sich am Mittag

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Fresenius SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 28,20 EUR.

Mit einem Wert von 28,20 EUR bewegte sich die Fresenius SE-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 28,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,99 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,16 EUR. Bisher wurden heute 125.592 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 27.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 5,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,69 EUR am 15.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,36 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.225,00 EUR – ein Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10.018,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,69 EUR je Aktie.

