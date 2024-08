Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Fresenius SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 30,86 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 30,86 EUR ab. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,82 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,00 EUR. Bisher wurden heute 179.011 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2024 auf bis zu 33,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 28,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,825 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,79 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 47,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,36 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Fresenius SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

