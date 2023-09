Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 28,25 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 28,25 EUR ab. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,10 EUR ein. Bei 28,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 201.496 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 14.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,69 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,30 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,46 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 02.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.359,00 EUR im Vergleich zu 10.018,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

