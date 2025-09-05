Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Montagnachmittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 46,93 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 46,93 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,11 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,97 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 128.603 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 48,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 2,43 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,67 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,07 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

