Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 46,92 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 09:05 Uhr 0,2 Prozent. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 47,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,97 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.132 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 48,07 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 2,45 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,07 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Fresenius SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

