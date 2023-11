Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag gefragt

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius SE. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Das Papier von Fresenius SE legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 25,73 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 25,90 EUR. Bei 25,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 649.355 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.11.2022 bei 22,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,29 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 04.08.2023 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.359,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.459,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

