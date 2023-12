Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE steigt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 28,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 28,56 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,81 EUR. Mit einem Wert von 28,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 703.445 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 9,31 Prozent Luft nach oben. Bei 23,29 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 18,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 35,67 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,66 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 47,24 Prozent auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.459,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,69 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie dreht dennoch ins Plus: Fresenius ist die Ausschüttung von Dividenden und Boni für das Jahr 2023 untersagt

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen