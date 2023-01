Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Mittag ab

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 28,58 EUR. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,33 EUR. Bei 28,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 231.502 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 38,11 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (19,69 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,59 EUR.

Am 30.10.2022 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.459,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.324,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Fresenius SE am 22.02.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 30.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius