Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE büßt am Vormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 28,45 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 28,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,59 EUR. Bisher wurden heute 16.756 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 20.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,29 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 18,14 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,40 EUR.

Fresenius SE gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 0,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 47,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.459,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,69 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

