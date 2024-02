Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagmittag im Minus

Fresenius SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,30 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 25,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 25,23 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 194.241 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 23,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,94 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,574 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 0,920 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,80 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 02.11.2023. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,71 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

