Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 25,32 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 25,32 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,23 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,32 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 364.825 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 21.09.2023. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 18,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,29 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 8,02 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2022 mit 0,920 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,574 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,80 EUR aus.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,61 EUR, nach 0,66 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 47,24 Prozent auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.459,00 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,71 EUR fest.

