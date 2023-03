Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE fällt am Donnerstagvormittag

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 24,21 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 24,21 EUR. Bei 24,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 15.846 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,09 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.05.2022 erreicht. 32,92 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 19,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 22,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,16 EUR.

Am 31.10.2022 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,94 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 10.459,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.966,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius