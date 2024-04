Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit Abschlägen

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 25,55 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 25,55 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,37 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,53 EUR. Zuletzt wechselten 146.999 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei 31,22 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 6,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,574 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,75 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 21.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5.678,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.643,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 46,65 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Fresenius SE am 08.05.2024 präsentieren. Am 01.05.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Fresenius SE-Aktie.

