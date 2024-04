Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 25,16 EUR nach.

Um 15:52 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 25,16 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,14 EUR nach. Mit einem Wert von 25,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 313.056 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei 31,22 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,09 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 4,89 Prozent Luft nach unten.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,920 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,574 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,75 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 21.02.2024 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.518,00 EUR – das entspricht einem Minus von 48,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.643,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

