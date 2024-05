Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Donnerstagmittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 28,07 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 28,07 EUR ab. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,92 EUR ein. Bei 28,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 261.182 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 11,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 17,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,574 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 0,920 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,75 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,68 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 46,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

