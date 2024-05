Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE büßt am Nachmittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 28,33 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 28,33 EUR. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 27,83 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 527.725 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 21.09.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,20 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 15,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,574 EUR, nach 0,920 EUR im Jahr 2022. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 35,75 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 46,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,68 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,92 EUR im Jahr 2024 aus.

